MONSTA X のミニョク、BTS（防弾少年団）のJ-HOPEなどのK-POPアイドルたちが相次いでファンのそばに戻ってくる。10月に初めて除隊を伝えたのはMONSTA Xのミニョクだ。昨年4月4日に京畿道（キョンギド）漣川郡（ヨンチョングン）第5師団新兵教育隊を通じて入隊した彼は、10月3日に満期除隊した。MONSTA Xのメンバーたちは当日、現場を訪れてミニョクの除隊を祝った。現在服務中のキヒョン、ヒョンウォン、ジュホンは軍服姿で現場を