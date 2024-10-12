[10.12 J3第32節](タピスタ)※17:00開始主審:佐々木慎哉<出場メンバー>[FC琉球]先発GK 35 東ジョンDF 3 森侑里DF 4 藤春廣輝DF 14 鈴木順也MF 8 岩渕良太MF 10 富所悠MF 19 高安孝幸MF 22 上原牧人MF 24 佐藤祐太MF 27 重松健太郎FW 39 庵原篤人控えGK 31 パク・ソンスDF 15 荒木遼太DF 17 増谷幸祐MF 5 武沢一翔MF 6 岡澤昂星MF 13 岩本翔MF 18 平松昇監督金鍾成[SC相模原]先発GK 1 三浦基瑛DF 2 加藤大育DF 40 長谷川雄志D