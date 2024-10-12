【J3第32節】(ミクスタ)北九州 0-3(前半0-1)八戸<得点者>[八]佐々木快(31分)、永田一真(47分)、加藤慎太郎(53分)<警告>[北]藤原健介(75分)[八]山内陸(21分)、安藤由翔(24分)主審:原田雅士