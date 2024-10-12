12日、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第1節GAME1が行われ、NECレッドロケッツ川崎と埼玉上尾メディックスが、NEC川崎のホームである川崎市とどろきアリーナで対戦した。 世界最高峰リーグを目指し、2024ー25シーズンから新たに始まるSVリーグが開幕。地上波での放送も行われた11日の男子開幕戦も注目を集めたが、女子の戦いもここから始まる。 ホームのNEC川