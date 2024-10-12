大阪市にある2車線道路で、すれ違うトラックの荷台からの飛来物が車に激突する一部始終がカメラに捉えられた。飛来物は2m程度の板とみられ、車体を凹ませるほどの厚みがあったという。警察は道路交通法違反の疑いで、捜査を進めているという。走行中に…反対車線から板が飛来大阪市で1日午後4時過ぎ、すれ違うトラックから飛来物が直撃する一部始終が撮影された。当時、仕事中だったドライバーが橋を渡っていると、対向車線から荷