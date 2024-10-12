◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦阪神―ＤｅＮＡ（１２日・甲子園）ＤｅＮＡのタイラー・オースティン内野手が１２日、敵地の阪神戦に「４番・一塁」でスタメン出場。１点リードで迎えた７回１死一、三塁の第４打席、阪神右腕の石井から右中間に２点二塁打を放った。リードを３点に広げる、主砲らしい仕事を果たした。ＤｅＮＡは３回、併殺崩れの間に１点を先制。先発した東は