今週の日曜日は、京都競馬場で秋華賞(GI・芝2000m)が行われます。 12年以降に京都芝2000mで行われた秋華賞(計10レース)を見ると、当日の馬体重が490キロ以下の馬が10勝2着9回3着10回と良績を残しています。一方、当日の馬体重が500キロ以上の馬は14頭が出走し2着1回と苦戦しています。 秋華賞が行われるのは京都内回りの芝2000m。器用さが求められますし、馬群が密集しごちゃつきやすいコースでもあります。50