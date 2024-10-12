豪シドニー発のコーヒーブランド「MAVEN’S BREW(マーベンズブリュー)」の日本公式オンラインショップ「MAVEN’S BREW JAPAN」を運営するADJECTIVEは、日頃の感謝の気持ちを込めて10月1日(火)〜11月8日(金)の期間中、「オータムセール」を開催している。肌寒くなるこれからの季節に、豊かな風味と口当たりなめらかな味わいを実現した、シドニー発のデカフェ(※1)コーヒーで至福のコーヒー体験を届ける。「オータムセール」概要「オ