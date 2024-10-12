フリーアナウンサーの徳光和夫（83）が12日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）に出演、テレビ局の野球報道について「何とかしてもらいたい」と要望する場面があった。メジャーリーグとプロ野球のポストシーズンの話題になると、徳光は「だいたいあれですよね、テレビ局のニュース番組を見ておりますと、メジャーの方を先に伝えるんだよね」と、ニュース番組での野球