お笑いコンビ・ダウンタウン浜田雅功（61）が11日深夜、MBSラジオ「ごぶごぶラジオ」（金曜深夜0・30）に出演。ハマっているスポーツを明かした。出演者によれば、浜田は9月からダーツにドハマりしているとのこと。後輩らとゴルフをして食事し、午後10時からダーツ。午前3時までプレーしていたという。浜田は「昔やってた。久しぶりにやって、めっちゃおもろくて」と振り返った。