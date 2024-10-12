秋田の郷土料理、きりたんぽをPRする恒例の「きりたんぽまつり」が秋田県大館市で始まり、午前中から多くの人が“本場の味”を楽しんでいます。新米が出回るこの時期に毎年開かれている、「本場大館きりたんぽまつり」。大館のきりたんぽ文化を全国にPRしようと始まり、52回目となる今年。去年よりも多い15の店がきりたんぽ料理を提供しています。比内地鶏でダシをとったスープでセリやネギと煮込んだ“本場のきりたんぽ鍋”だけで