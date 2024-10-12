ロッテ２―０日本ハム（パ・リーグＣＳファーストステージ第１戦＝１２日）――ロッテの中村奨が、鋭い一振りで均衡を破った。先頭の五回、初球の甘く入った直球を振り抜いた一打は、左翼席最前列に飛び込む先制ソロアーチとなった。昨春開業したエスコンフィールド北海道では、これまで本塁打をマークしておらず、「エスコン初ホームランがこのクライマックスシリーズで打ててよかった」と、大舞台での一発を喜んだ。