恋愛や婚活のツールとして一般化した「マッチングアプリ」。だが、時としてさまざまなトラブルやハプニングに巻き込まれることもある。今回は、大学時代の後輩とたまたまマッチングした男性が巻き込まれてしまった最悪の“出会い”を紹介していく。◆大学時代の美人後輩と運命のマッチングに興奮30歳を過ぎた頃から友人の結婚式が立て続き、「結婚しないといけないな」と焦り始めていたシステムエンジニアの河田康平さん（仮名