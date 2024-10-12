日本代表は10日に行われたサウジアラビアとのW杯アジア最終予選第3節に2-0で勝利した。中国を7-0、バーレーンを5-0で下したのに続き、これで3連勝となった。一方、中国はオーストラリアに1-2で敗れて3連敗。中国の『SOHU』は、「日本サッカーの華麗な舞いとアジアの深い衝撃」として、こう伝えていた。「注目度の高いW杯予選で日本は優雅なダンサーのように、アウェーでサウジアラビアを2-0で撃破した。3連勝、14得点、無失点は、