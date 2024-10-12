◇MLBナ・リーグ地区シリーズ ドジャース 2-0 パドレス(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)リーグ優勝決定シリーズに進出を決めたドジャースの大谷翔平選手が、試合後に喜びを語りました。両チーム「2勝2敗」で迎えた最終第5戦。勝者がリーグ優勝決定シリーズにコマを進め、敗者がポストシーズン敗退となる重要な1戦で、先発の山本由伸投手は「5回無失点」の好投。2本のソロHRで得点を重ね、ドジャースが勝利しました。大谷選手