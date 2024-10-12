ドジャースの山本由伸投手（２６）が１１日（日本時間１２日）、本拠地ロサンゼルスでのパドレスとの地区シリーズ第５戦に先発し、５回２安打無失点の快投を披露。ポストシーズン（ＰＳ）２試合目で初勝利を飾った。チームは２―０で完封勝利し、対戦成績を３勝２敗とし、３年ぶりとなるリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。負ければ今季終了という大舞台の先発マウンドを託された山本。ダルビッシュ有投手（３８）とＰＳでは