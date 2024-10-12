寝る前、もす(@mosumanga30)さんの夫は娘・みよちゃんと楽しそうに会話をしていました。うれしそうに「明日動物園へ行くんだ」と報告するみよちゃんに、夫は「パパも行っていい？」と聞きます。しかし、そこで返ってきたのは予想外に悲しい反応で…。みよちゃんの塩対応にクスッとしてしまうやり取りをごらんください。 ©mosumanga30 ©mosumanga30 ©mosumanga30 ©mosumanga3