巨人は１２日、東京ドームでシート打撃を行った。主力の野手陣が順調な仕上がりを示した。坂本はバルドナード、平内らと３打席対戦。平内の真ん中高め直球を捉えて、痛烈な中前安打を放つなど、３打数１安打。シーズン終了後初めて実戦形式の練習を行った背番号６は「投手の球を見れたので良かった。タイミングだったりを確認した。そんなに変な感覚とか嫌な感じはなかった」と振り返った。岡本和は高梨らと３打席対戦。安打