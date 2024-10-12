◆２０２４パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第１戦日本ハム―ロッテ（１２日・エスコンフィールド）日本ハム・加藤貴之投手（３２）が７回途中８安打２失点でマウンドを降りた。ポストシーズンの初戦を託され、ロッテ・佐々木との投げ合いで４回まで無失点投球。しかし０―０の５回、７番・中村奨に初球を痛打されて左中間への先制ソロを浴びると、７回先頭ではポランコにバックスクリーンへの