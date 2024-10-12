◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界フライ級（５０・８キロ以下）王座決定戦１２回戦同級１位・寺地拳四朗―同級２位クリストファー・ロサレス（１０月１３日、東京・有明アリーナ）プロボクシングの４大世界戦の前日計量が１２日、都内ホテルで行われ、空位のＷＢＣ世界フライ級王座決定戦に臨む、前ＷＢＡスーパー＆ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）統一王者でＷＢＣ世界フライ級１位・寺地拳四朗（ＢＭＢ）はリミ