牛丼チェーン・松屋の売り上げが好調だ。松屋を運営する株式会社松屋フーズホールディングスは9月の全店売上を見ると、前年同月比124.0％だった。上期（4月〜9月）も前年比122.7％と順調に売り上げを伸ばしている。物価上昇の歯止めが利かない昨今、コスパの良さが売り上げの追い風になっているのだろう。松屋と言えば手ごろな値段でお腹を満たせることが注目されているが、それだけではなくコスパ良くほろ酔い気分になれる点