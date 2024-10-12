◇バレーボールSVリーグNEC川崎−埼玉上尾（2024年10月12日とどろきアリーナ）バレーボール元女子日本代表主将でパリ五輪を最後に引退した古賀紗理那さん(28)が12日、バレーボールの新リーグ「大同生命SVリーグ」の女子の開幕戦後に行われた引退セレモニーに臨んだ。古賀さんは9年間在籍した古巣・NEC川崎と埼玉上尾の開幕戦後にコートに登場。熊本信愛女学院高後の15年にNEC川崎に入団し、今夏の現役引退まで9年間、NEC