前日計量をクリアし、握手するWBAバンタム級王者の井上拓真（左）と挑戦者の堤聖也＝12日、東京都内ボクシング世界戦4試合（東京・有明アリーナ）の前日計量が12日、東京都内で行われ、8選手全員がクリアした。WBAバンタム級王者の井上拓真（大橋）はリミットの53.5キロ、挑戦者で同級2位の堤聖也（角海老宝石）は53.4キロ。ともに28歳で、高校2年時の全国高校総体で判定勝ちした井上拓は「『何もできなかった』と言わせる試合展