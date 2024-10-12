サウジアラビア代表のロベルト・マンチーニ監督に、同国代表イレブンが不満を募らせている。１０日（日本時間１１日）の北中米Ｗ杯アジア最終予選の日本戦でホームにもかかわらず０―２で敗戦。サウジアラビアメディア「ＥＲＥＭニュース」は「サウジアラビアのスポーツジャーナリスト、アハメド・アル・ファヒド氏が明らかにしたところによると、サウジアラビア代表の選手たちの多くが、イタリア人監督に対する苦情をサッカー