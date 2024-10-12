【モデルプレス＝2024/10/12】YouTuberの中町兄妹（中町綾・中町JP）が12日、西日本総合展示場新館にて開催された「CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2024」）に出演した。【写真】人気YouTuber兄妹、おそろコーデ披露◆中町兄妹、シミラールックで登場色違いのハーフジップトップスにダメージデニムのシミラールックで登場した中町兄妹。仲むつまじい様子でポーズを決める姿