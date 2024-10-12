男子ゴルフのトラストグループカップ佐世保シニアオープンは１２日、長崎・佐世保ＣＣ（パー７２）で第１ラウンドが行われ、ソク・ジョンユル（韓国）が６４をマークして単独首位に立った。３打差の２位に横田真一。さらに１打差の３位に寺西明、今野康晴、柳沢伸祐の３人が並んだ。