【動画】戸崎圭太騎手を栗東トレセンで直撃｜https://youtu.be/pp3gHEEX-oA【ウイニング競馬 2024年10月12日（土）テレビ東京系列15:00～／BSテレ東 14:30～】 【京都】10R 大原S、11R 大阪スポーツ杯【新潟】10R 粟島特別、11R 飛翼特別 今週は嬉しい３日間競馬！初日は京都・新潟の２場開催です。新潟メインは直線1000ｍで行われる新潟競馬場の名物競走。京都メインはダート戦線の強豪が集うオ&#12540