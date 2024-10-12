◆女子プロゴルフツアー富士通レディース第２日（１２日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、１２位から出た大会３勝の古江彩佳（富士通）が６バーディー、ボギーなしの６６をマークし、通算１０アンダーで昨年大会覇者の桜井心那（ニトリ）、ツアー１勝の高橋彩華（東芝）と並んでトップに立った。プロとしての国内ツアーデビュー戦で初日７位発進の馬場咲希（サントリ