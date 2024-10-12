日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）のノーベル平和賞受賞発表から一夜明けた１２日、被団協設立の契機となった漁船が保存される第五福竜丸展示館（東京都江東区）には多くの人が訪れた。第五福竜丸平和協会の市田真理さん（５７）は「被ばくの事実を伝える場であり続けたい」と決意を新たにした。第五福竜丸は１９５４年３月、マーシャル諸島ビキニ環礁で米国の水爆実験により被ばく。日本被団協はこれを機に５６年に結