「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム−ロッテ」（１２日、エスコンフィールド）日本ハム・加藤貴が七回途中２失点。先発の役割を果たしたが、リードを許して降板した。初回から３イニング連続で先頭打者の出塁を許しながら粘りの投球で無失点。四回は三者凡退に仕留めたが、五回は先頭・中村奨に先制ソロを浴びた。七回にもポランコにソロ被弾。０−２となった。打線が佐々木を相手に苦戦。加藤貴は力投したが、勝ち