元HKT48でタレントの村重杏奈が10月12日、福岡・西日本総合展示場 新館にて開催された『TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下「TGC KITAKYUSHU 2024」）に登場。ミニスカートからほっそり美脚を披露し、ファンの視線を集めた。【映像】村重杏奈、ミニスカートから覗かせる“ほっそり美脚”イベント序盤の「CREATEs Special Hair & Fashion Stage」に登場した村重は、秋らしい白のブラウスとブラウンのレ