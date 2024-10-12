10月11日、朝日新聞は無免許の外国人観光客にカートを貸し出し、公道を運転させたとして、都内のレンタル業者の責任者が道路交通法違反の疑いで書類送検されたと報じた。この問題に合わせ、危険運転が問題視される電動キックボードにも廃止運動の声が広がっている。「記事によると、今年の4月、東京・大田区にあるレンタルカート事業を行う会社の40代男性責任者が、国際運転免許証不所持の外国人観光客の2人に、カートを1台ず