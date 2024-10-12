開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考 24/12/26 25/01/30 ティーガイア 2,473円 - 24/11/26 24/12/23 ティーガイア 2,045円 - 24/10/15 24/11/26 サムティホールディングス 3,300円上場廃止予定 24/10/01 24/11/20 ティーガイア