お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史が、12日放送のTBS系生特番『お笑いの日2024』（後2：00）に出演。共演者のやす子を意識して「全員優勝や」とガヤを入れた。【写真】「めっちゃ可愛い子」やす子が迎え入れた保護猫・アビシこの発言を受けて、やす子は「藤本さん出禁にしてくれ！」と切り出すと、藤本を締めるような仕草を行うなど、ツッコミを入れていた。「全員優勝」とは、やす子の投稿内にあった文言で、これを引用して