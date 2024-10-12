12日、京都競馬場で行われた大阪スポーツ杯(3歳上・オープン・ダ1800m)は、中団から脚を伸ばしてゴール前で差し切った三浦皇成騎手騎乗の5番人気デリカダ(牝5、栗東・吉田直弘厩舎)が、後方から追い上げた1番人気ミスティックロア(牡4、栗東・矢作芳人厩舎)にクビ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分51秒0(良)。 さらにクビ差の3着に2番人気ロードアヴニール(牡4、栗東・野中賢二厩舎)が入った