◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦阪神―ＤｅＮＡ（１２日・甲子園）ＣＳ第１ステージ初戦はともにレギュラーシーズンで１３勝を挙げた阪神・才木浩人投手とＤｅＮＡ・東克樹投手が先発。ＤｅＮＡが３回に１点を先制し、１−０で５回を終了した。才木は５回を７安打１失点で降板。東は４回まで３安打無失点だったが、アクシデントがあった模様で４回でマウンドを降り、５回からは