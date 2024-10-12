イスラエルの国連レバノン暫定駐留軍攻撃を非難中国外交部11日、記者会見に臨む中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京10月12日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は11日の記者会見で、中国も平和維持要員を派遣する国連レバノン暫定駐留軍（UNIFIL）のレバノン南部にある施設がイスラエル軍の攻撃を受けたことに深い懸念を表明し、強く非難した。毛報道官は次のように述べた。イスラエル国防軍がUN