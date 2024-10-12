中根一幸氏自民党派閥の裏金事件を受け、衆院選で非公認となった自民前職の中根一幸氏（55）＝旧安倍派＝は12日、埼玉6区から無所属で出馬する意向を表明した。埼玉県上尾市で記者団に「猛省し出直す気持ちで有権者にお願いする」と述べた。非公認の扱いについて「ショックだったが、謙虚に受け止める」と語った。埼玉6区には、立憲民主党前職の大島敦氏（67）、日本維新の会新人の細谷美恵子氏（64）、共産党新人の秋山もえ氏