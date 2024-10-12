◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦阪神―ＤｅＮＡ（１２日・甲子園）阪神・才木浩人投手が５回１失点で降板した。クライマックスシリーズ初戦のマウンドを託された才木は、初回から満塁を背負うも無失点に抑える立ち上がりを見せた。しかし３回、牧の中前打と佐野の左翼線二塁打、宮崎には申告故意四球を与え１死満塁。続く桑原の遊ゴロ併殺崩れの間に三塁走者・牧が生還し先取点