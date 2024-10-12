スポニチスポニチアネックス

「お笑いの日」太田光が客席から乱入し自由奔放発言、スタジオは騒然

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 12日の「お笑いの日2024」で、爆笑問題太田光がサプライズ登場した
  • 客席からスタジオに乱入する形で現れると、大暴れ
  • 「吉本は倒産寸前です!」「は〜い!」などと自由奔放な発言で大爆笑となった
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. ノーブラ系YouTuber ついにBAN
  2. 2. 緊急入院...三上アナ急死の真相
  3. 3. 解散した尼神インター 2人の現在
  4. 4. 寿司が臭い…店員の最悪な対応
  5. 5. 斉藤におたけブチギレ? 納得理由
  6. 6. 斉藤慎二 徹底抗戦する方針か
  7. 7. ひろゆき氏「東京は地獄と化す」
  8. 8. 嫌すぎ 指原の同僚イジりに批判
  9. 9. 一生に一回? 関東でオーロラ観測
  10. 10. 土佐弁男児 女児守り不審者撃退
  1. 11. 大谷にまさかの反旗 投稿が波紋
  2. 12. 大山さん 夫と死別後の施設生活
  3. 13. 筧美和子 熱愛報道の相手に言及
  4. 14. 菜七子引退 闇が深すぎる競馬界
  5. 15. 日本は天国 GOGOガールの荒稼ぎ
  6. 16. 松丸友紀 ラブラブ2ショット披露
  7. 17. 後輩に配慮なし 近藤真彦に怒り
  8. 18. 劇団員殺害 恋人の俳優自ら捜査
  9. 19. 賛否の太眉 メイクのプロが解説
  10. 20. ワクチン 中傷殺到し接種中止に
  1. 1. 寿司が臭い…店員の最悪な対応
  2. 2. 土佐弁男児 女児守り不審者撃退
  3. 3. 一生に一回? 関東でオーロラ観測
  4. 4. ジーンズ返して EDWINの文言波紋
  5. 5. ワクチン 中傷殺到し接種中止に
  6. 6. 山本代表 候補者擁立取りやめ
  7. 7. ヨーカドーネット宅配撤退し悲鳴
  8. 8. 進次郎氏が告発握り潰した 証言
  9. 9. ナンパで韓国遠征 性行為盗撮か
  10. 10. 小麦粉 ダニが爆増する保管方法
  1. 11. 「P」のある遺体 火葬で注意の訳
  2. 12. 短パン穴からポロリ 校長に呆れ
  3. 13. 異例 怒鳴る客には「切電」対応
  4. 14. 石破首相が野田代表を睨んだ瞬間
  5. 15. 尻尾巻いて逃げた 石破氏に失望
  6. 16. 割合解けない大学生が多い…愕然
  7. 17. 愛子さま公務 熱烈歓迎に笑顔
  8. 18. おしっこだらけ 驚愕の高齢者宅
  9. 19. JR武蔵小杉駅前の商業施設で火事
  10. 20. 医療ミス 胃に人工肛門を造設か
  1. 1. 前知事パワハラ疑惑 アンケ結果
  2. 2. ひろゆき氏名言 小学校で禁止令
  3. 3. 公認辞退の杉田氏 参院選出馬へ
  4. 4. 佳子さま 英語力の急成長に驚き
  5. 5. 愛子さま覚醒か 関係者驚きの声
  6. 6. 被団協「ほんとにうそみたい」
  7. 7. ノーベル平和賞「日本被団協」に
  8. 8. 首相 消費税率の引き下げ考えず
  9. 9. 杉田水脈氏ら3人 比例出馬を辞退
  10. 10. 元兵庫知事に身の危険? 不安の声
  1. 11. 杉田水脈議員 自民公認外される
  2. 12. 広告に批判 Doveがまさかの回答
  3. 13. 非公認の議員「いい加減にしろ」
  4. 14. 石破茂の当選で円高は良い兆し？ひろゆ…
  5. 15. 車の「検査標章」貼付位置変更に
  6. 16. ベットで旧ジャニに夢中…夫憤慨
  7. 17. 衆院選で「偽情報への対応」要請…総務…
  8. 18. ひろゆき氏 賠償金を支払いへ
  9. 19. 自民北海道連が大地と選挙協力、複数の…
  10. 20. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
  1. 1. エベレストに人間の足 謎解明へ
  2. 2. 顔に多数の腫瘍 退店求められる
  3. 3. 世界最長寿の28歳が死去 早老症
  4. 4. ノーベル文学賞受賞者 会見なし?
  5. 5. 海賊姿のジョニデ 闘病の子激励
  6. 6. 米で約4500tの肉回収 汚染の恐れ
  7. 7. チップスの袋開けると丸ごとの芋
  8. 8. 性的暴行を中継も通報者ナシ 韓
  9. 9. 大義のため日本刀で隣人殺害 韓
  10. 10. 背を伸ばす注射 韓国で異常事例
  1. 11. 米大物俳優 54歳差の恋人と破局
  2. 12. 韓国が領空侵犯か 北が重大声明
  3. 13. 避難命令 犬を柱に繋ぎ置き去り
  4. 14. 全身麻痺YouTuber涙の結婚 韓国
  5. 15. 米政権 トランプ氏勝利なら激変?
  6. 16. 米にハリケーン上陸「大惨事」
  7. 17. 群馬・大泉町 外国籍住民2割超に
  8. 18. 結納金もっと 新婦兄が迷惑行為
  9. 19. 韓江氏の本が有害図書? 再び注目
  10. 20. 27歳息子の遺体を2カ月自宅に 米
  1. 1. ひろゆき氏「東京は地獄と化す」
  2. 2. 牛丼店の深夜料金 不満の声続出
  3. 3. イケメンに1000万円詐取され嗚咽
  4. 4. ローソン&ファミマ セブンと明暗
  5. 5. 子が不登校に繋がる父親の共通点
  6. 6. 「PS5」値上げ 客離れ進む懸念も
  7. 7. 早期退職3000万円 半年で大後悔
  8. 8. 大谷の真似 解説クビになった訳
  9. 9. デニーズは誕生日だけ 貧困実態
  10. 10. 大阪カジノ計画 裏ビジネス始動
  1. 11. トヨタ売上高 欧州1国のGDP匹敵
  2. 12. セブン株が下落 決算の不振要因?
  3. 13. 寿命vs経済 真逆の日米幸せは
  4. 14. 世界ブランド価値 Apple12年首位
  5. 15. ファミマ アイスコーヒー値上げ
  6. 16. U-NEXTは「ハリポタが救いの手」
  7. 17. 廃墟買って大改装 驚きの結果に
  8. 18. ホンダ 初のEV専用工場が稼働
  9. 19. ゆうちょ顧客不正流用 155万人分
  10. 20. 日本人のなれ合い 将来に危機感
  1. 1. 変態鬼畜野郎 キモいカフェ社員
  2. 2. なぜか女性が好むおじさんの特徴
  3. 3. iPhone工場で働く台湾人拘束 中
  4. 4. 感涙モノ ドラクエが帰ってくる
  5. 5. 年額7000円越えの壁紙アプリ登場
  6. 6. 33歳で急にモテた 男性の行動
  7. 7. フェラーリ盗難も AirPodsで発見
  8. 8. 後輩と運命の再会 その後に戦慄
  9. 9. ナンバープレート 政治観も監視
  10. 10. iPhone 16 Plus、手が小さくても問題な…
  1. 11. ついにYouTubeの「広告スキップボタン…
  2. 12. あらゆる面で発電できる「ペロブスカイ…
  3. 13. 「使わないスマホの機能」4選
  4. 14. 東芝、約17時間の長時間駆動と急速充電…
  5. 15. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正…
  6. 16. Win10の裏技 GodModeの使い方
  7. 17. REALFORCEの小型テンキーレス版「REALF…
  8. 18. YouTubeが「スキップボタンは削除して…
  9. 19. WordPress.orgのログイン時・新規ユー…
  10. 20. Netflixが月額料金を値上げ
  1. 1. 大谷にまさかの反旗 投稿が波紋
  2. 2. 菜七子引退 闇が深すぎる競馬界
  3. 3. アロン 五輪のルーレット笑った
  4. 4. 大谷妻がかわいい 奥様会に反響
  5. 5. 菜七子電撃引退の「本当の理由」
  6. 6. 天心 熱愛報道についてコメント
  7. 7. 大谷 山本由伸の取材乱入し絶賛
  8. 8. ド軍勝利 リーグ優勝決定S進出へ
  9. 9. 大谷と対戦前 ダルの仕草に感動
  10. 10. 森保J贅沢陣容 中国メディアあ然
  1. 11. ド軍は勝利も…大谷の激怒を推測
  2. 12. バモー! 大谷歓喜のパドレス撃破
  3. 13. 最悪の展開で引退を迎えた菜七子
  4. 14. 大谷と再契約できず エ軍の理由
  5. 15. 大谷が絶叫 かめはめ波ポーズも
  6. 16. 新庄監督 朗希に200球投げさせる
  7. 17. 大谷酔ってる? デコピンに超接近
  8. 18. 因縁の相手 ド軍戦で異例の警告
  9. 19. 菜七子の虚偽申告 本当は通話か
  10. 20. 大谷美酒 パ軍撃破で大はしゃぎ
  1. 1. 緊急入院...三上アナ急死の真相
  2. 2. 解散した尼神インター 2人の現在
  3. 3. 斉藤におたけブチギレ? 納得理由
  4. 4. 斉藤慎二 徹底抗戦する方針か
  5. 5. 嫌すぎ 指原の同僚イジりに批判
  6. 6. 筧美和子 熱愛報道の相手に言及
  7. 7. 大山さん 夫と死別後の施設生活
  8. 8. 横山裕「1日1食同じ物たべてる」
  9. 9. 日本は天国 GOGOガールの荒稼ぎ
  10. 10. 松丸友紀 ラブラブ2ショット披露
  1. 11. 後輩に配慮なし 近藤真彦に怒り
  2. 12. Hiroの喫煙者嫌悪に「うるせぇ」
  3. 13. 9月に退所 伊藤健太郎に衝撃真相
  4. 14. 出川の充電旅「神対応」姿が物議
  5. 15. 消えた斉藤 懲役5年以上の可能性
  6. 16. 赤西仁のMステ途中帰宅 非難殺到
  7. 17. ひろゆき氏に法的措置 主張一転
  8. 18. 大悟驚き バンド業界の意外な掟
  9. 19. TOKIO松岡 いいとものヤラセ告白
  10. 20. 人気漫画家が黒人差別? 謝罪へ
  1. 1. 賛否の太眉 メイクのプロが解説
  2. 2. 寿司が臭い…店員の最悪な対応
  3. 3. ワークマンとUNIQLO シャツ比較
  4. 4. 夫に何を バツイチ姉と絶縁決意
  5. 5. 借金は? 斉藤妻の幸せアピに疑問
  6. 6. お子様ランチに激怒 義父の結末
  7. 7. 家購入の直後 夫が妻をフル無視
  8. 8. 32歳10児の母 11人目の性別発表
  9. 9. 夫が許せない「妻のNG行動」
  10. 10. 女優の紙コップ欲しい 迷惑中年
  1. 11. 交際後に態度が変わる男性の心理
  2. 12. 50代で12kg減 髪抜け爪ボロボロ
  3. 13. 新卒女子に惚れた上司 仰天発言
  4. 14. コーヒー以外食い尽くす卑しい夫
  5. 15. 自称サバサバ女子が撃沈した一言
  6. 16. 1000円オフのUNIQLO 脚長効果高
  7. 17. 男性から注目される趣味3選
  8. 18. 超遅刻魔の親友 理由に信頼失う
  9. 19. 義母が参観日に強行「私がママ」
  10. 20. 男性が「清楚系女子」を好む理由

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得
x