【モデルプレス＝2024/10/12】モデルの嵐莉菜が12日、西日本総合展示場新館にて開催された「CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2024」）に出演した。【写真】嵐莉菜、マイクロミニ丈から美脚披露◆嵐莉菜、マイクロミニ丈から圧巻美脚披露トレンドのバンダナを頭に巻き、ヌーディーなメイクでハードな魅力を放った嵐。レザージャケットにマイクロミニ丈のデニムスカートを合わ