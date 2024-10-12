◇パCSファーストS第1戦日本ハム―ロッテ（2024年10月12日エスコンF）日本ハムの加藤貴之投手（32）がロッテとのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ第1戦に先発登板。0―2の7回途中2失点で無念の降板。CS初勝利はならなかった。“三度目の正直”を懸けた登板だった。CSでは過去16、18年に登板するも、ともに1イニングで降板。新人だった16年はソフトバンクとのファイナルS第5戦で先発を任されたが、1回4失