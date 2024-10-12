和歌山県白浜町の観光地にある公衆トイレで女性を盗撮したとして、公務員の男が逮捕されました。逮捕されたのは、和歌山県那智勝浦町の新宮市役所職員、坂本直斗容疑者（２８）です。警察によりますと、坂本容疑者は１２日午前１１時ごろ、和歌山県白浜町の観光地にある女性用の公衆トイレに忍び込み、個室の中にいた女性の姿をスマートフォンで盗撮した疑いがもたれています。公衆トイレは女性用、多目的用、男性用の３部屋