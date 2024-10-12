中国の鉄道固定資産投資、１〜９月は１０・３％増湖南省衡陽市内を走る高速鉄道列車。（8月31日撮影、衡陽＝新華社配信）【新華社北京10月12日】中国国家鉄路集団はこのほど、今年第1〜3四半期（1〜9月）の鉄道固定資産投資が実行ベースで前年同期比10.3％増の5612億元（1元＝約21円）だったと発表した。1〜9月に新たに開通した鉄道路線の距離は累計1820キロに上り、うち高速鉄道が1210キロとなり、経済の持続的な回復・上向