「ボクシング・ＩＢＦ世界ライトフライ級タイトルマッチ」（１２日、愛知県国際展示場）当日計量が１２日朝、王者のシベナティ・ノンシンガ（南アフリカ）と挑戦者の矢吹正道（ＬＵＳＨ緑）、それぞれが滞在しているホテルで行われた。ＩＢＦでは当日計量を課しており、リミットはライトフライ級のリミット１０８ポンド（４８・９キロ）に対して、１０ポンドオーバーの１１８ポンド（約５３・５キロ）。ノンシンガは５２・７