《ファンの皆さんと共に見た景色は僕にとっての一生の宝です。絶対に忘れることはありません。僕にとって最高の時間、経験でした》10月11日、ジュニアの6人組グループ「美 少年」の金指（かなさし）一世が、11月1日をもってSTARTO ENTERTAINMENTから退所することを発表した。ジュニア内でも人気の高いメンバーの退所発表は、インターネット上で波紋を呼んでいる。「『美 少年』は2016年に前身となる5人組グループ『東京B少年』と