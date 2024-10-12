モデルでタレントのゆうちゃみこと古川優奈が10月12日、福岡・西日本総合展示場 新館にて開催された『TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下「TGC KITAKYUSHU 2024」）に登場。身長175センチというスタイル抜群のゆうちゃみの美脚に「足長！！」「足細！」など驚きの声が上がった。【映像】美脚あらわ！股下が長すぎるレースタイツ姿のゆうちゃみ「TGC KITAKYUSHU 2024」本編の幕開けを告げる「TGC KITAKYUSH