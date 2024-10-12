西武は１２日、野田海人捕手（１９）が今月２日に都内病院で両ひざの手術を行ったと発表した。正式には「脛骨粗面骨片切除術」という。これにより実戦復帰には３〜４カ月を要する見込み。野田は２０２２年のドラフト３位で九州国際大付属から西武に入団した２年目の捕手。今季、二軍では８試合に出場し打率２割５分、１打点に留まっていた。