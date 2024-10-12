国土交通省国土交通省は、安全性向上に積極的な観光船事業者に「＋ONE（プラスワン）マーク」を付与する制度を設ける。26人が死亡した2022年の北海道・知床沖の沈没事故を教訓に、対策強化を促す狙い。利用者は事業者の選択がしやすくなる。審査する団体の公募を経て24年度中の運用開始を目指している。観光船には遊覧船や屋形船、水上タクシーなどが含まれ、全国に約600の事業者がある。マーク付与は、法令で定まった対策を実