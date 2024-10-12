ＪＲＡは１０月１２日、チャンピオンズＣに米国馬６頭が予備登録したと発表した。２１年ブリーダーズフューチュリティを制したラトルンロール（牡５歳、Ｋ・マクピーク厩舎）を始め、今年のパシフィッククラシックＳ優勝のミクスト（牡４歳、Ｄ・オニール厩舎）、カリフォルニアクラウンＳ優勝のサブサナドール（牡５歳、Ｒ・マンデラ厩舎）のＧ１馬３頭も予備登録している。海外馬が参戦すれば１８年のパヴェル（１５着）以来